Großes Event in Düsseldorf Anreise – so kommen Sie entspannt zum Japan-Tag

Am 13. Mai kann kostenfrei im Provinzial-Mitarbeiterparkhaus hinter der Shelltankstelle am Hohensandweg 41 in Düsseldorf-Wersten geparkt werden. Das Parkhaus befindet sich ganz in der Nähe der A46-Ausfahrt Wersten. Von dort geht es mit der U71/ U83 oder U74/U77/U79 ab der Haltestelle Werstener Dorfstraße in die Innenstadt, etwa bis zur Heinrich-Heine-Allee. Natürlich gibt es auch in der Innenstadt zahlreiche Parkhäuser und Parkplätze, etwa am Apollo, an der Rheinterrasse oder in den Schadow Arkaden. Eine Übersicht gibt es hier.