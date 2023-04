Düsseldorfs Kult-Areal Darum ist Little Tokyo so cool

Wenn am 13. Mai 2023 der Japan-Tag - das größte Japanfest Europas - wieder in Düsseldorf stattfindet, dann werden viele der erwarteten 600.000 Gäste auch in das pulsierende Geschehen rund um die Immermannstraße eintauchen. Menschen in bunten Kostümen und oft im Stil von Manga-Figuren geschminkt, sorgen dann während des Japan-Tages zusätzlich für Aufsehen – auch speziell in eben diesem Areal der Stadt, das wegen seiner einschlägigen Prägung durch die japanische Community auch den Spitznamen Little Tokyo trägt.