Großes Kulturevent in Düsseldorf Wie wird das Wetter am Japan-Tag 2024?

Am Japan-Tag selbst, also am Samstag, soll es ebenfalls wolkig bis stark bewölkt sein, Regen soll aber nur noch „selten und lokal“ fallen. Die Temperaturen pendeln sich zwischen 17 und 20 Grad ein. Wichtig fürs Feuerwerk: In der Nacht zum Sonntag bleibt der Himmel weiter bedeckt, regnen soll es aber voraussichtlich nicht mehr. Es kühlt sich ab auf elf bis acht Grad.