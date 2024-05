Großes Kulturevent in Düsseldorf Wie wird das Wetter am Japan-Tag 2024?

Der Deutsche Wetterdienst sagt für Freitag und Samstag (24./25. Mai) noch stärkere Regenfälle vorher, die dann ab Sonntag weniger werden. Die Temperaturen pendeln in der Woche vor dem Japan-Tag um 20 Grad, sollen dann am Freitag steigen, nähern sich der 25-Grad-Marke an und könnte diese am Samstag überschreiten. Möglich wären laut der Zehn-Tage-Prognose des DWD sogar 28 oder 29 Grad - aber auch 15 Grad sind nicht ausgeschlossen. Man sieht, in der Prognose sind noch gewisse Unsicherheiten, in den kommenden Tagen dürfte die Vorhersage dann präziser werden.