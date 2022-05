600.000 Menschen in Düsseldorf erwartet : Japanisches Feuerwerk und J-Pop-Band beim Japan-Tag

Japans Pop-Sensation „Charan-Po-Rantan with Kankan Balkan“ ist der musikalische Top-Act des diesjährigen Japan-Tages. Foto: Brigitte Pavetic

Düsseldorf Exakt 1502 Raketen warten darauf, zum Abschluss des Japan-Tages in Düsseldorf in den Himmel geschossen zu werden. Zum Finale gibt es Goldregen.

Vie Vorbereitungen für den Japan-Tag liefen am Freitag auf Hochtouren. Mit kreativer Unruhe waren die Feuerwerker auf Oberkasseler Seite am Mittag mit dem Aufstellen der Raketen-Behältnisse beschäftigt. „Die Sorge ist groß, dass es gleich stürmt und regnet, wir müssen Gas geben“, sagte Martin Schmitz, der bei Nico Europe aus Wuppertal der Vertriebsleiter für Großfeuerwerke ist.

An seiner Seite waren drei japanischen Pyrotechnikern, die extra für den Japan-Tag angereist sind: Hideki Kubota und seine Kolleginnen Natsuko Oi und Aya Takasaki. „Was wir hier haben, das sind Attrappen“, erzählte Schmitz, die echten Feuerwerkskörper sind sicher in einem Container gelagert. Exakt 1502 Knallkörper werden am Samstagabend um 23 Uhr in die Luft geschossen.

Bei den Vorbereitungen auf der Oberkasseler Rheinwiese in Höhe Rheinkniebrücke: Die Feuerwerker Martin Schmitz, Natsuko Oi, Aya Takasaki und Hideki Kubota (v.l.) Foto: Brigitte Pavetic

Info Letzte Infos zum Japan-tag am Samstag Besucher Der Japan-tag findet zum 19. Mal statt, 600.000 Gäste werden erwartet. Top-Act Das Musik-Highlight ist die Band „Charan-Po-Rantan with Kankan Balkan“. Das Duo kombiniert französische Chansons und Balkanmusik mit verschiedenen internationalen Genres. Martin-Luther-Platz Vor den Schadow Arkaden steht das RP Medienmobil. Im Gepäck: Giveaways, Gewinnspiele und Live-Podcasting. Johannes-Rau-Platz Der Platz an der Kniebrücke ist in diesem Jahr der neue Standort für die Popkultur-Bühne. Dort findet eine Cosplay-Modenschau mit Anime, Manga, Games und Visual Kei statt und ein Karaoke-Wettbewerb.

Das Motto, das schon 2020 festgelegt wurde, gilt immer noch und hat nichts an Aktualität eingebüßt, wie der deutsche Pyrotechniker sagt: „Frieden und Freundschaft“. Etwa 25 Minuten wird das beliebte Spektakel dauern, und die japanischen Kollegen erklärten, welche Farbpracht zu erwarten ist: Rot am Anfang, bunt in der Mitte, und zum Schluss gibt es einen Goldregen.

60 Zündungen werden geschaltet. Schmitz, der seit vielen Jahren dabei ist und auch das Feuerwerk für die Rheinkirmes betreut, geriet ins Schwärmen: „Der Japan-Tag und das Feuerwerk – das ist für uns alle immer noch etwas vollkommen Besonderes.“

Ähnlich sieht das Anne Lenden, die bei der Stadt für Veranstaltungen zuständig ist. Sie erinnerte sich bei dem Ortstermin: „1983 hatten wir unsere erste Japan-Woche – mit Feuerwerk, es kamen so viele Menschen, die Leute kamen später nicht mehr nach Hause, weil der ÖPNV zusammengebrochen war.“ 1987 hatten die Veranstalter die Hochwasser unterschätzt und alle Vorbereitung war umsonst gewesen, alles schwamm im Wasser, alles musste abgesagt werden.

Gut 600.000 Menschen werden erwartet zum diesjährigen Japan-Tag. Fast alles steht schon bereit: Am Mannesmannufer erstrecken sich die Zelte vom Kit bis zur Reuterkaserne, die Hauptbühne steht auf dem Burgplatz. Dort wird am Samstag um 21.40 Uhr bis zum Beginn des Feuerwerks die Band „Charan-Po-Rantan with Kankan Balkan“ auftreten.

Attrappen brachten die Pyrotechniker mit zur Rheinwiese auf Oberkasseler Seite. Die echten Raketen lagern bis Samstagabend sicher im Container. Foto: Brigitte Pavetic

Sängerin Momo (29) und Akkordeonspielerin Koharu (33) sind das erste Mal in Düsseldorf – in Japan haben die Schwestern einen gewissen Kultstatus mit ihrem Mix aus Chanson, Pop und Folklore. Der Bandname steht für Fröhlichkeit und ein sympathisches Durcheinander, wie Sven Jähnig vom Japanischen Kulturinstitut in Köln erklärte, das das Duo für insgesamt drei Auftritte nach Deutschland lotste.

„Etwas aus der Reihe fallen – so lässt sich der Name der auch umschreiben.“ Das ist den Schwestern auch anzusehen, denn ihre Haare sind blau und violett, die Sommerkimonos – auch Yukata genannt – sind bunt gestreift, den Kopf zieren Hüte, die an französische Gendarmen erinnern. „Das alles hat unsere Mutter geschneidert“, sagen die beiden Frauen stolz. „Denn wir stellten uns Deutschland vor allem sehr grün vor, da dachten wir, unsere bunten Outfits passen da gut rein.“

Cosplayer und Kunst, Kulinarisches und Feuerwerk, Tanz und Musik: Die japanische Kultur wird am Samstag in Düsseldorf wieder mit einer Großveranstaltung gefeiert. In zahlreichen Gastronomie-Zelten kann japanisches Streetfood entdeckt werden. Auch traditionelle Kleidung, Kalligrafie und sportliche japanische Künste können live ausprobiert werden.

Unsere Redaktion berichtet live über den Japan-Tag und hat schon am Freitag damit begonnen. An rund 75 Ständen und in einem bunten Bühnenprogramm wird am Japan-Tag die facettenreiche Kultur des ostasiatischen Landes präsentiert.