Stardust : Ingo Nommsen schreibt ein Buch

Ingo Nommsen hat nach 3000 Shows viel zu erzählen. Foto: Andreas Bretz

Düsseldorf Viele TV-Zuschauer kennen Ingo Nommsen (47) aus der ZDF-Morgensendung "Volle Kanne", die im Studio in Golzheim produziert wird. In seiner fast 20-jährigen Karriere und nach 3000 Shows mit diesem Format traf er zahllose Persönlichkeiten, die es wert sind, mit einem literarischen Nachschlag geehrt zu werden, und das am besten von Nommsen persönlich.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

In seinem Buch "Erfolgsmenschen"









zurück

weiter

erzählt er von diesen Begegnungen. Von Sternstunden und Tiefpunkten seiner Gäste - und vor allem davon, was er von ihnen lernen konnte. So kocht er für Jamie Oliver, besucht Sänger Klaus Meine im Proberaum oder erlebt bei der Kultserie von und mit Bastian Pastewka, wie viel Ernst das Lustigsein erfordert. Kim Wilde verzaubert ihn beim gemeinsamen Singen, und die Ehrlich Brothers lassen ihn zum Teil eines Bühnen-Tricks werden.

Einen spannenden Blick hinter die Kulissen des Showbusiness verheißt der Riva-Verlag. Ein wenig Geduld ist noch gefragt: Erscheinen wir das Buch voraussichtlich im Dezember dieses Jahres.

(bpa)