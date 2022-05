Weltklasse-Künstler in Düsseldorf : Viele Deutschlandpremieren beim Düsseldorf-Festival im September

Düsseldorf Das Düsseldorf Festival ist eine Veranstaltung mit langer Tradition. Zum 32. Mal wird es in diesem Jahr stattfinden. Musik, Tanz, Theater und Neuer Zirkus stehen im Mittelpunkt.

Vom 7. bis 26. September findet die 32. Ausgabe des Düsseldorf-Festivals mit Musik, Tanz, Theater und Neuem Zirkus statt. Das Theaterzelt auf dem Burgplatz ist wieder zentrale Spielstätte. Die Veranstalter erwarten viele international gefeierte Künstler und Künstlerinnen, die erstmals in Deutschland auftreten, wie sie am Mittwoch mitteilten. Im Programm gibt es sechs Deutschlandpremieren – darunter die Produktion „Sacre“ des australischen Circa Contemporary Circus zum Festivalauftakt. Das Ensemble Recirquel besteht aus Künstlern aus der Ukraine und präsentiert laut Veranstalter mit der Kreation „My Land“ eine Produktion, die 2018 beim Edinburgh Festival uraufgeführt und von der Kritik als beste Show des Festivals bewertet wurde.

Die Suche nach Grenzerfahrungen ist einer der Grundimpulse des Festivals, wie es in der Mitteilung heißt. „Diese Tradition feiern wir in diesem Jahr jedoch vor einem bedrückenden Hintergrund.“ Gegen das brutale Kriegsszenario mitten in Europa wollen die Düsseldorf-Festival-Macher also ihre Stimmen erheben.