Verlosung : Karten für Düsseldorfer Hoppeditzball zu gewinnen

Nach langem Warten startet am kommenden Montag die von Karnevalisten sehnsüchtig erwartete Session mit dem Erwachen des Hoppeditz. Am selben Tag steht auch bereits die erste große Party an. Im Anschluss an das Hoppeditz-Erwachen auf dem Rathaushausplatz wird ab 13 Uhr im Henkel-Saal und im Schlösser Quartier Bohème zum siebten Mal der Hoppeditzball gefeiert.