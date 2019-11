Holiday on Ice in Düsseldorf : Der nächste Niederberger-Spross wagt sich aufs Eis

Holiday on Ice in Düsseldorf

Düsseldorf Im Januar 2020 gastiert Holiday on Ice mit seiner Show „Supernova“ in Düsseldorf. Mit dabei ist auch das Düsseldorfer Nachwuchstalent Zoe Niederberger.

Vom 2. bis 5. Januar tritt die Zwölfjährige bei der Show „Supernova“ von Holiday on Ice in der Mitsubishi Electric Halle auf. Seit einem Jahr trainiert Zoe in Oberstdorf und diese Mühe wird nun mit einer eigenen Kür in der Show belohnt. Inhaltlich geht es bei Supernova um eine Reise durch das Weltall zu dessen magischen Orten. „Supernova ist eine Hommage an die Welt der Sterne. Es wird in den Arenen wirklich schneien, wir erschaffen eine magisch anmutende Galaxie und ein Meer von Nordlichtern wird unsere Zuschauer bezaubern“, beschreibt Creative Director Robin Cousins die Highlights der neuen Show.