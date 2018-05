Konzert : Helene singt mit Ben Zucker

Düsseldorf Wenn Schlagersängerin Helene Fischer während ihrer Stadiontournee in Düsseldorf (und Gelsenkirchen) Zwischenstopp macht, sind ihr die Fans gewiss. Als sogenannten Support-Act (auch bekannt als Vorgruppe) hat sie Ben Zucker mit dabei, wie gestern bekannt wurde. Am 6. Juli tritt Fischer in der Esprit Arena auf, bereits am 3. Juli ist sie in der Gelsenkirchener Veltins-Arena zu erleben. Wenn das Publikum genau so viel Spaß im Stadion hat wie ich, dann weiß ich, dass es sich wieder einmal gelohnt hat, und dass es eine großartige Sommerparty für uns alle wird", sagt Fischer.

Mit seinem Debüt-Album "Na und?!" stürmte Ben Zucker 2017 die Charts und erreichte nach kurzer Zeit Goldstatus. Sein erstes gleichnamiges Video "Na und?!" wurde auf Youtube über sieben Millionen Mal geklickt.

(bpa)