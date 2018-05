Kochshow: Gülcan Kamps plappert fröhlich auf Vox

Düsseldorf Die Promis steigen wieder in den Ring bei "Grill den Profi".

Ehrgeizig sind in der Sendung am Sonntag ab 20.15 Uhr auf Vox diese drei Herausforderer: Profitänzerin Ekaterina Leonova (31), Schauspieler und Autor Oliver Wnuk (42) sowie Moderatorin Gülcan Kamps (35) aus Düsseldorf. Mit ihrem Coach Frank Buchholz wollen sie Ali Güngörmüs grillen.

Bei Gülcan Kamps hält es den Koch-Coach nicht auf dem Sitz seines Hochstuhls: "Ich habe Angst, dass Gülcan zu viel sabbelt und den Rest vergisst", befürchtet Buchholz. Die quirlige Moderatorin plappert fröhlich ohne Punkt und Komma, wie der Sender schon mal vorab verriet. Vor elf Jahren fand ihre Traumhochzeit mit Sebastian Kamps öffentlich im TV statt, aber heute hält sie sich diesbezüglich sehr bedeckt. "Ich möchte nur noch als Moderatorin und Entertainerin wahrgenommen und in Show eingeladen werden", sagt sie. In "Grill den Profi" versucht Gülcan Kamps sich übrigens an Schokoladenkuchen mit Espresso-Creme.