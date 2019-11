Bürgerstiftung: Kinder kochen Galadinner im Hotel Intercontinetal : Kinder kochen dreigängiges Galadinner für Prominente

Bei der Aktion „Einmal Gastgeber sein“ kochen Grundschüler im Hotel Intercontinental mit Chefkoch Timo Bosch für die Bürgerstiftung. Dabei waren viele Prominente.

Für den Nachwuchs aus der Koch-AG der Schule ist es ein spannender Blick hinter die Kulissen. Sie dürfen bei der Aktion „Einmal Gastgeber sein – Kinder kochen im InterContinental Düsseldorf“ aktiv mitmachen. „Sie richten die Teller mit an, zupfen Petersilie, sie haben gelernt, den Tisch zu decken, und gesehen, dass wir die Gläser polieren und die Servietten falten“, ver­riet Hoteldirektorin Britta Kutz. Später servieren die Mädchen und Jungen den Gästen und Oberbürgermeister Thomas Geisel als Schirmherrn der Veranstaltung das dreigängige Menü mit Filet vom Ibericoschwein. In solch festlichem Rahmen Gastgeber zu sein, sei ein besonderes Erlebnis und stärke das Selbstbewusstsein der Kinder, sind die Veranstalter sicher. „Wir bringen den Kindern auch in unserem Projekt ,gesund und munter’ an zehn Düsseldorfer Grundschulen bei, wie wichtig gesunde Ernährung ist“, sagte Wolfgang Heck, der bei der Bürgerstiftung für das Ressort „Kinder und Familien“ zuständig ist.