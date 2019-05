Das wäre eine Sensation : Heiratet Heidi Klum in Düsseldorf?

Düsseldorf Channing Tatum kommt. Topmodel Tyra Banks. Die Jonas Brothers, Ellie Goulding und Tokio Hotel singen. Und ein geheimer Superstar sagte sich auch an für das Finale der 14. GNTM-Staffel. Heidi Klum sprach auch über eine Hochzeit.

Model und Unternehmerin Heidi Klum wird ihren „Germany’s next Topmodel“-Vertrag um weitere sechs Jahre verlängern. Das sagte sie am Mittwoch bei einer Studiotour im ISS Dome in Düsseldorf, wo am Donnerstag (23. Mai) das Finale der Model-Castingshow stattfindet. Damit endet die 14. GNTM-Staffel.