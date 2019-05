Model-Show in Düssseldorf : Heidis Mädchen nächtigen in einem Zwei-Sterne-Hotel

Die GNTM-Finalistinnen Simone, Sayana und Cäcilia (v.l.). Foto: Prosieben

Düsseldorf Nicht, dass Heidis „Meedchen“ in der Show „Germany’s Next Topmodel“ immer gut behandelt würden. Auch die Auswahl des Hotels in Düsseldorf für die Finalshow wirft Fragen auf. Während Klum wahrscheinlich feudal nächtigt, sind die Models in ein schlichtes Hotel eingecheckt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Alle Models – inklusive der Finalistinnen, die eine Chance auf den Titel „Germany’s Next Topmodel“ haben – schlafen seit Samstag im Düsseldorfer Zwei-Sterne-Hotel B & B an der Kettwiger Straße. Das habe zu tun mit den vielen Proben, entscheidend für die Wahl des Hauses sei der kurze Fahrtweg zum ISS Dome gewesen, wo am Donnerstag das große Finale stattfindet, wie eine Prosieben-Sprecherin sagte. Auch im Vorjahr kamen die „Meedchen“ schon in diesem B & B unter. Heidi Klum hingegen und die anderen Superstars werden dem Vernehmen nach wahrscheinlich in einem schicken und teuren Fünf-Sterne-Kö-Hotel unterkommen.

(bpa)