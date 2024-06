Düsseldorferin Lea gewinnt „Germany‘s Next Topmodel“ 2024 „Das war eine der schönsten Zeiten meines Lebens“

Die 24-jährige Lea aus Düsseldorf wurde am Donnerstagabend zur Gewinnerin der diesjährigen Staffel „Germany’s Next Topmodel“ gekürt. Erstmals konnten sowohl Frauen als auch Männer an der Staffel teilnehmen. Jermaine (20) aus dem hessischen Kassel setzte sich gegen seine Mitstreiter durch. Am Tag nach ihrem Sieg spricht Lea über ihre Pläne, was sie mit dem Gewinn vorhat und welche Rolle Berlin künftig spielen könnte.