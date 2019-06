Düsseldorfer Gestüt : Opern-Arien im Pferdestall

Düsseldorf Juliane von Fürstenberg und ihr Mann Ernst Primosch wollen auf ihrem Gestüt eine Oase für Pferde schaffen. Dafür greifen sie auch zu besonderen Mitteln wie Opern-Arien im Stall. Das soll insbesondere trächtigen Stuten helfen.

Da scheint was dran zu sein. Wer mit Juliane von Fürstenberg und ihrem Mann Ernst Primosch über ihren Bauernhof einige Kilometer außerhalb Düsseldorfs schlendert, glaubt das sofort und aufs Wort: Die beiden wirken wie Mama und Papa, die sich über die Babys freuen und bis zur Geburt mit gefiebert haben, nicht selten auch nachts. Gerade ist das vierte Baby zur Welt gekommen, friedlich dösend liegt es im Stroh, die Frau Mama steht stolz daneben, beide Tiere wirken sehr entspannt.Das kann auch am Ambiente liegen. Der Stall ist hell und sauber. In der Luft liegt dieser schwer zu beschreibende Duft von Pferd und Heu, die Sonne scheint durchs Dachfenster, ein laues Lüftchen weht. Und Musik ist in der Luft. Gerade ertönt die Arie „E lucevan le Stelle“ aus der Puccini-Oper Tosca – eine ganze Reihe von Lautsprechern sorgt für eine sanfte Akustik, die den Menschen gefällt und auch den Pferden gut tut. Davon ist Juliane von Fürstenberg fest überzeugt. „Wir haben das untersucht, und es ist uns sogar gelungen, mit Hilfe der Musik den Rhythmus der Tier zu beeinflussen. Zuletzt haben wir es geschafft, dass alle Stuten nachmittags gefohlt haben – das war für uns sehr entspannend, und für die Tiere auch.“Das Paar Primosch und Fürstenberg ist in Düsseldorf seit vielen Jahren verankert. Sie ist Chefin einer erfolgreichen Event-Agentur, die bundesweit Veranstaltungen organisiert. Er war lange Jahre Kommunikations-Chef des Henkel-Konzerns, bis er CEO bei der PR-Agentur Hill-Knowlton wurde und schließlich als Deutschland-Chef zu Edelman wechselte, eine der größten Kommunikations-Beratungen der Welt.