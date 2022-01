Show mit Heidi Klum und Kylie Minogue : Jasmin aus Düsseldorf will Klums neues Topmodel werden

Gegen 30 Konkurrentinnen möchte sich Jasmin bei „Germany‘s next Topmodel“ durchsetzen. Foto: ProSieben/Richard Hübner Foto: Germany’s Next Topmodel - by Heidi Klum Foto: ProSieben/Richard Hübner

Düsseldorf Gastgeberin Heidi Klum präsentiert ihre ProSieben-Show am Donnerstag live aus Athen. Eine Düsseldorfer Studentin tritt gegen 30 Konkurrentinnen an. Ihr Vorbild: Naomi Campbell.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Holger Lodahl

Ihr Vorbild sei die Model-Ikone Naomi Campbell, „sie ist eine der schönsten und zielstrebigsten Frauen“, sagt die 23-jährige Jasmin. Am Donnerstag hat die Düsseldorferin die Chance, in Campbells Fußstapfen zu treten: Jasmin ist Kandidatin bei „Germany‘s next Topmodel“. Die Sendung geht mit Moderatorin Heidi Klum in die 17. Staffel.

Jasmin studiert Marketing-Management in Düsseldorf, privat kocht sie gern afrikanisches Essen für sich und ihre Freunde. Sie habe in ihrem Leben schon einige Höhen, aber auch Tiefen erlebt, sagt sie. Mit der Teilnahme an der Sendung möchte sie den Zuschauenden zeigen, dass sie negative Erfahrungen auch in positive umwandeln kann. „Wer gefallen ist, muss wieder aufrecht stehen“, sagt sie. Freunde und Freundinnen schätzen besonders Jasmins Loyalität. Ihr größter Traum ist, einmal bei einer Victoria’s-Secret- oder einer Manolo-Blahnik-Show mitlaufen zu dürfen.