Diebstahl: Gerd Röpke beim Japan-Tag beklaut

Düsseldorf Viele Menschen und Szenegänger kennen den Inhaber von ManThei Sushi, Gerd Röpke, als gelassenen Menschen. Doch nach dem Japan-Tag am vergangenen Wochenende konnte man ihn fluchen hören.

Der Grund: "Der gesamte Umsatz von mehreren Stunden harter Arbeit von meinem Stand am Rheinufer wurde gestohlen", ärgert er sich. "Jemand hat die Zeltwand von hinten aufgeschnitten und die Tasche, die sich in einem uneinsichtigen Bereich des Zeltes befand und an einem Regal befestigt war, dreist mitgehen lassen", erzählt Röpke. Zwischen 25.000 und 30.000 Euro waren das. "Wo sich 600.000 Menschen drängen, sind halt auch schwarze Schafe dabei", weiß Gerd Röpke. Glück im Unglück: "Der Diebstahl hat unser Unternehmen und mein Team hart getroffen, pleite gehe ich nicht."