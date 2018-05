Empfang: Geisel begrüßt Israels Botschafter

Düsseldorf

Netta aus Israel, die mit dem Song "Toy" gerade den Eurovision Song Contest in Lissabon gewann, war selbstverständlich auch in Düsseldorf ein Thema: Oberbürgermeister Thomas Geisel empfing den israelischen Botschafter Jeremy Issacharoff in der Ehrenhalle des Rathauses. Der trug sich in das Goldene Buch der Landeshauptstadt ein. Im Rahmen des Gedenkens an den 70. Jahrestag der Gründung des Staates Israel folgte noch ein Lunch in der Staatskanzlei.