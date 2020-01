Kostenpflichtiger Inhalt: Fünf Lieblingsorte in Düsseldorf : Walter Köberles Zuhause ist die Brehmstraße

Walter Köberle macht auch heute noch eine gute Figur auf dem Eis „seiner“ Halle an der Brehmstraße. Foto: Anne Orthen (ort)

Düsseldorf DEG-Legende Walter Köberle zieht es auch heute noch in „seine“ Eishalle an der Brehmstraße. Seit einem halben Jahrhundert wohnt er bereits im Zooviertel und hat uns seine Lieblingsorte in Düsseldorf verraten.