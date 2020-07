Fotokünstler in Düsseldorf : Fotokünstler Wolfgang Sohn will motivieren

Beim RP-Hausbesuch spricht Redakteurin Brigitte Pavetic mit dem Photo-Popup-Fair-Initiator Wolfgang Sohn, der mit der Messe auch ein positives Signal für die Kultur setzen will. Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)

Düsseldorf Im November findet die Photo Popup Fair statt. Für Initiator Wolfgang Sohn ist klar: Er will nicht in einer Schockstarre verharren. Alles ist angerichtet, um die Messe stattfinden zu lassen, und Sohn verrät ein persönliches Geheimnis.

Dass Wolfgang Sohn in Duisburg geboren wurde, spielt für den Fotokünstler, Berater, Dozenten und Chef der Messe Photo Popup Fair (PPUF) keine große Rolle. Er sei in Düsseldorf zu Hause. Zum bereits siebten Mal findet vom 6. bis 15. November die PPUF statt, von der ihr Initiator sagt, sie müsse auch unbedingt stattfinden. Im neuen Black Room erklärt er, warum.

Was treibt Sie an?

Wolfgang Sohn Die Künstler müssen sich zeigen, sie müssen raus. Kunst und Kultur darf trotz Corona-Krise nicht verschwinden, wir wissen alle, wie schwierig die Zeiten gerade sind. Wir müssen den Menschen auch wieder ein Stück Normalität geben. Natürlich beachten wir alle Hygiene- und Gesundheitsvorgaben, und unter den Voraussetzungen wird die Messe stattfinden. Hier bin ich gerne Motivator für alle Beteiligten.

Sind Sie stolz darauf, dass die PPUF schon zum siebten Mal stattfindet, so selbstverständlich ist das nicht, dass sich so etwas hält.

Sohn Stolz ist das falsche Wort, ich mag das nicht so sehr in Bezug auf mich selber. Ich bin sehr glücklich! Ich habe die PPUF von Anfang an seriell angelegt.

Es ist warm heute, und Sie haben Ihr Shirt an den Armen hochgekrempelt. Ich sehe ein interessantes Tattoo, das ich noch nie wahrnahm: Ein Dreieck, was hat es damit auf sich?

Sohn Das Dreieck ist das Zeichen, das die geometrische Struktur, durch die unser Sein bewirkt wird, am klarsten symbolisiert. Mit der Spitze nach oben – so ist es bei mir dargestellt – symbolisiert es das Maskuline, den Geist und das göttliche Feuer.

Das heißt, Sie sind spirituell?

Sohn Ja, schon ein wenig. Prinzipiell finde ich, dass alle Glaubensrichtungen Positives haben. Ob Katholizismus oder Buddhismus – ein Glaube kann Menschen Halt geben, Orientierung.

Hat Ihnen das auch ein wenig über die Corona-Krise geholfen?

Sohn Ich würde eher sagen, ich habe zu der Überzeugung gefunden, dass man in allem auch eine Chance sehen kann und muss. Wichtig ist, dass man sich bewegt und nicht zu lange in Schockstarre verharrt, das ist gefährlich. Man muss was tun.

Das haben Sie getan, Sie kündigen nun an, dass es PPUF im Stilwerk auf jeden Fall geben wird. Wir sitzen gerade im Black Room, was hat es mit dem auf sich?

Sohn Ich habe die Möglichkeiten erweitert. Die Messe hat in diesem Jahr diese zusätzliche Fläche, Seminare, Workshops, Sonderausstellungen sind hier geplant. Drei Eröffnungsabende soll es geben – wie sonst können schlecht 1500 Leute auf einmal zur Vernissage kommen. Vielleicht werden wir die PPUF sogar um eine Woche bis zum 22. November verlängern, die Nachfrage ist groß, und bis jetzt gibt es keine Stornierung von Fotokünstlern. Spezielle UVC-Lampen, die mich viel Geld kosteten und zu 98 Prozent die Luft von Viren reinigen, stehen bereit.

Was mögen Sie an Düsseldorf?

Sohn Es ist eine moderne, positive Stadt, sehr weltoffen und gut zu handeln. Diese Mischung auf relativ kleinem Raum ist einzigartig.

Wie einzigartig ist die Mischung hier in der Stadtmitte, was machen Sie so?

Sohn Die Kö direkt vor den Füßen ist einmalig. Das ist schon kosmopolitisches Flair. Viele Cafes, der Carlsplatz ist in der Nähe, wo ich bei Dauser eine Suppe esse. Bei Barole gibt es eine leckere Nudel, ich bin aber auch total gerne in Pempelfort, wo ich lange lebte, oder in Flingern und Unterbilk. Die Stadtteile sind inspirierend, während die Kö ja schon gestanden daher kommt.

Was war das letzte Foto, das Sie machten?

Sohn Gerade habe ich einen Fotografenfreund aus Bangkok unter einer Fechtmaske fotografiert, ein Konzept, an dem ich seit geraumer Zeit arbeite.

Verraten Sie mir ein Geheimnis?