Sport am Rheinufer : Ein Gewinn für Integration

Düsseldorf Toufik Faci ärgert sich. Gerade eben noch hat der Petanque-Spieler des Vereins Düsseldorf Sur Place eine Partie beim Festival de Pétanque verloren. „Ich habe bereits sechsmal beim Festival mitgespielt und viermal gewonnen“, erläutert der 45-jährige. „Diesmal wird es nach der Niederlage wohl nichts mehr mit einem erneuten Erfolg bei meinem Lieblingsturnier.“

Und doch ist der Sport, bei dem man Stahlkugeln möglichst nah an die „Schweinchen“ genannte hölzerne Zielkugel heran werfen soll, die Erfolgsgeschichte seines Lebens. Mit 14 begann Faci in Algerien mit dem Spiel, gewann unter anderem das Championat Algerie und erspielte sich bereits sechs deutsche Meistertitel. Viel wichtiger ist aber, dass Pétanque in seiner neuen Heimat zu einer echten Integrationshilfe wurde. Seine Leistungen sprachen sich in der nationalen Szene schnell heerum, jeder kannte seinen Namen – ohne sein Gesicht zu kennen. „Toufik ist in jeder Hinsicht ein Gewinn für Sur Place“, verrät der Vereinsvorsitzende Hendrik Meyer. „Er hatte schon Angebote von anderen Vereinen, aber er ist bei uns geblieben, obwohl wir kein Geld zahlen.“