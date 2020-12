Dschungelkönigin mit Miederhöschen beim Discounter : Evelyn Burdecki verkauft bei Netto Bauchweghöschen

TV-Sternchen Evelyn Burdecki saß am Dienstagnachmittag bei Netto an der Heerdter Landstraße an der Kasse. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Düsseldorf Bei Spaziergängen durch Düsseldorf sei es ihr irgendwie in der Sinn gekommen: Eine eigene Modekollektion. Jetzt hat Evelyn Burdecki sie und saß dafür am Dienstag bei Netto in Heerdt an der Kasse.

Es gab zwar keinen Massenandrang im Discounter Netto an der Heerdter Landstraße, aber dafür war es lustig mit Evelyn Burdecki, die aktuell neben Dieter Bohlen in der Jury der RTL-Sendung „Supertalent“ das Publikum mit ihren Sprüchen unterhält. Zeitweise saß die 32-Jährige, die mittlerweile in Oberkassel wohnt, am Dienstag auch an der Kasse. An einem Aktionsstand lag ihre erste Modekollektion aus: Unterwäsche und Sportkleidung ist dort seit Montag zu haben – so auch in weiteren 4270 Netto-Filialen.

„Kauf dir ein Bauchweghöschen, die sind im Angebot“, rief Burdecki in ihrer kessen Art durch den Supermarkt, und in der Tat griffen die Leute dann bei den Miederhöschen zu. „Nicht im Traum habe ich an eine eigene Modelinie gedacht“, erzählte Burdecki, die auch mal eine Lehre bei Aldi machte, diese dann aber abbrach. „Ich gehe bei gutem Wetter gerne spazieren, setzte mich auf eine Bank, beobachte die Leute und schaue mir an, was sie anhaben. Da kam so langsam diese Idee auf.“ Und da ja bekannt sei, dass sie ein kleines Problem mit ihrem „Speck-Bäuchlein“ habe, hätte es auch nahe gelegen, ein paar körperformende Unterhosen mit zu entwickeln. „Ich habe alles selber gezeichnet.“

Auch Männern könne sie diese übrigens empfehlen, „denn auch die legen jetzt im Winter und über die Feiertage ein paar Pfunde zu“. Damen-Mieder für Männer? „Klar! Dann halt nur in XL“, erzählte sie lachend, während sich an ihrer Kasse eine lange Schlange gebildet hatte. „Dieter Bohlen bringe ich auch eine mit – obwohl, der hat wirklich eine Top-Figur.“ Obwohl sie schon Dschungelkönigin wurde, sich einen festen Platz in der TV-Landschaft eroberte und nun auch noch eine eigene Modekollektion auf dem Markt hat, ist Burdecki mit ihren Träumen noch lange nicht am Ende. „Ich würde mit meiner Familie unheimlich gerne auf einem Bauernhof leben – mit Hühnern, Schweinen und Kühen.“