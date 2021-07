Trampolin-Springer verletzt sich am Düsseldorfer Staufenplatz : Ein Weihnachtscircus für Düsseldorf

Merz & Pilini stellte am Mittwoch das neue Zelt auf Staufenplatz vor. Am 21. Dezember ist die erste Vorstellung. Foto: Demian Stock

Düsseldorf Eine Programm-Präsentation mit Überraschungseffekt – Ein Trampolin-Springer verletzte sich am Knie. Die erste Vorstellung soll es am 21. Dezember geben.

Durch den Fond „Neustart Kultur“ wurde ein großer Teil der Investition (rund 100.000 Euro) finanziert – dazu gehört es auch, dass alles komplett coronakonform gemacht wurde. In modernen und festlich geschmückten Zeltanlagen soll die Besucher ein Weltklasse-Programm mit internationalen Spitzenartisten und lustigen Comedy-Acts für die ganze Familie erwarten. „Klassischer Circus neu interpretiert und zusammen mit Ballett und Live-Gesang die neue, Show zur Weihnachtszeit für die Landeshauptstadt“, sagt Merz. Für diese Veranstaltung wurde die Winterzauber Event UG gegründet, die in Kooperation mit Merz & Pilini die Veranstaltung durchführen wird.

Beim „Weihnachtscircus Düsseldorf“ handelt es sich laut Merz nicht um einen Wanderzirkus, sondern um einen saisonalen Anlaufpunkt für internationale Top-Artisten. Höhepunkt sind die Gebrüder Scholl, die mit Ihrer Trampolin-Darbietung auch schon im Finale der RTL-Show „Das Supertalent“ für Begeisterungsstürme sorgten. Auch am Mittwoch wollte die Truppe auf dem Staufenplatz schon begeistern und einen Vorgeschmack auf die 19 Tage Programm geben. Leider kam es zu einem kleinen Unfall: Einer der Artisten knickte am Schluss der Trampolinnummer um. Sofort kam der Krankenwagen und brachte den Artisten in die Klinik. „Der hat etwas mit dem Knie“, sagte Merz. „Er kommt ins MRT, um festzustellen, was genau es ist.“