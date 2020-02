Sexy Stunden im Aquazoo : Ein Valentinsabend im Aquazoo

Jochen Reiter lädt am Valentinstag wieder zu einer besonderen Führung in den Aquazoo, es geht um das Liebesleben der Tiere. Foto: Bretz/Andreas Bretz

Düsseldorf Der Grüne Leguan treibt seine "Angebetete" vor dem Liebesakt auf einen Ast, beim Liebesspiel der Braunen Landschildkröten ist das „Stöhnen“ des Männchens nicht zu überhören – einen etwas anderen Valentinstag können Paare am 14. Februar im Aquazoo erleben.

Der Aquazoo-Chef Jochen Reiter hat eine im Wortsinne herzliche Erinnerung an den Valentinstag. Als der mal auf einen Sonntag fiel „und ich frühmorgens zum Dienst in den Zoo musste, hatte ich den Weg vom Schlafzimmer bis runter ins Esszimmer mit Teelichtern bestückt. Das endete dann in einem großen Herz“, wie er unserer Redaktion sagt. Bei seiner Ehefrau kam das jedenfalls super an. Reiter ist auch jemand, der das Thema Valentinstag in seinem Aquazoo vorantrieb.