Hochzeit : Eheglück für Gastronom König

Düsseldorf Füchschen-Chef Peter König hat es getan, und zwar so richtig: Am 12. Oktober 2016 hatte er sich bereits mit seinem Lebensgefährten Stephan Torge verpartnert. Am 16. Januar dieses Jahres machte er Nägel mit Köpfen: "Wir haben uns im Standesamt an der Inselstraße das Jawort gegeben", wie der Gastronom unserer Redaktion gegenüber bestätigte. Fast vier Jahre sind die beiden schon ein Paar, berichtet König.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Den Weg frei für das traditionelle Ehegelübde machte eine Gesetzesänderung, nach der auch homosexuelle Paare seit 1. Oktober vergangenen Jahres heiraten können. "Wir sind überglücklich", sagt König, der auch sonst einiges vor hat: Mit dem Füchschen-Eck plant er 135 Plätze mehr für sein Traditionslokal. Und die Schützen wollen bald in ihrem Zelt auf der Rheinkirmes sein Bier ausschenken.

(bpa)