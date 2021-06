Chillout-Zone in Düsseldorf-Flehe : Neuauflage für den Biergarten Heimatland

Düsseldorf In Flehe können die Gäste von 21. Juli an Musikbands und Comedians vom Liegestuhl aus erleben. Kölner und Düsseldorfer Künstler sind zu erleben. Beschwerden von Anwohnern gab es bislang keine.

Mitten in der Corona-Krise 2020 war Premiere, nun geht der „kulturelle“ Biergarten Heimatland erneut an den Start. Vom 21. Juli bis 22. August gibt es auf einem Privatgrundstück am Gantenbergweg in Flehe fast täglich Open-Air-Feeling sowie Musik und Comedy.

Ein weiterer Schwerpunkt ist das Thema Comedy. So servieren Martin Schopps, Volker Weininger und JP Weber am 28. Juli ein „Herrengedeck“, am 3. August stehen die fünf Top-Witze von Markus Krebs auf dem Programm, und Christian Pape will am 11. August beweisen, dass es – so der Titel – „nicht immer Gürzenich sein muss“ – also eine namhafte Veranstaltungsstätte in Köln.