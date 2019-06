Jubiläum in Düsseldorf : Düsseldorfs Mundartfreunde laden zum Fest

Jubiläum in Düsseldorf

Düsseldorf Es gibt Lokalpatrioten, die die Fahne hochhalten für die Düsseldorfer Mundart. Im Stadtmuseum werden sie an diesem besonderen Tag alle versammelt sein, wenn nämlich das 50-jährige Bestehen des Vereins gefeiert wird.

Zum 50. Geburtstag der Mundartfreunde Düsseldorf 1969 findet am heutigen Mittwoch (26. Juni) ab 18 Uhr im Stadtmuseum und im Garten des Spee’schen Palais ein Sommerfest statt. Zudem eröffnet eine Ausstellung zur 50-jährigen Geschichte, die bis 28. Juli zu sehen sein wird. Die Bestände des Mundartarchivs und bedeutende Leihgaben wie Archivalien, Fotos, Kunstwerke, Audios, Videos, Bücher und Akten sollen zum Studieren und Schmökern einladen.

Besucher können an dem Abend in Lesungen von Monika Voss, Gisela Kuhlmann und Heinz Schweden den besonderen Klang der Düsseldorfer Mundart genießen. In den Sammlungsräumen erwarten die Kuratoren des Stadtmuseums die Gäste zu thematischen Führungen.