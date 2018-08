Düsseldorferinnen in Kika-Sport-Show

Düsseldorf Die beiden Mädchen sind beste Freundinnen, und ab Montag stehen sie auch im TV Seite an Seite und stellen sich einem sportlichen Wettkampf.

Ein sportlicher Wettkampf erwartet die jungen Teilnehmer der Fernsehshow „Trau dich!“ im Kindersender „Kika“, die von kommendem Montag bis zum 30. August jeweils montags bis donnerstags ab 20 Uhr ausgestrahlt wird. Kandidaten zwischen 14 und 16 Jahren müssen Geschicklichkeit, Mut und Teamgeist beweisen. Mit dabei sind in diesem Jahr auch Düsseldorferinnen. Gesa (15) und Ina (16) haben sich beim Volleyball kennengelernt – seitdem sind sie unzertrennlich, wie Kika mitteilt. Eine wichtige Eigenschaft brächten die beiden Rheinländerinnen zudem mit: Wettkampfgeist. Den wollen sie auch beim Rhönradturnen demonstrieren. Bei den sportlichen Challenges gilt das K.O.-Prinzip: Am ersten Tag messen sich die beiden Mädels noch mit elf Teams aus ganz Deutschland, an Tag vier gibt’s nur noch drei gegnerische Mannschaften.