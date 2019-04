Buchvorstellung : Düsseldorferin bringt Reiseführer für Amsterdam heraus

Nicole Niewiadomski mit Blogger Panos Chasapis. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Düsseldorf Nicole Niewiadomski stellte am Wochenende ihren neuen Reiseführer im Boutique Hotel Max Brown vor.

Weiterleiten Drucken Von Sainab Sandra Wildschütz-Omar

Wer das Büchlein in den Händen hält, der denkt zuerst an ein Reisetagebuch oder ein Notizheft, in das er die eigenen Gedanken notieren kann. So einladend und inspirierend wirkt der Buchdeckel mit den Blütenblättern einer Frühlingswiese. Doch wer das Büchlein öffnet, begibt sich vielmehr auf Entdeckungsreise, die modernen Fotografien von holländischen Grachten, frischen Speisen und angesagten Cafés machen Lust aufs Reisen.

Am Samstag stellte Nicole Niewiadomski einem designaffinen Publikum ihren neuen Reiseführer „Amsterdam Edition“ vor, der gerade in ihrem selbst gegründeten Verlag „Metripolist“ erschienen ist. 200 Gäste kamen dazu ins Boutique Hotel Max Brown und warteten gespannt auf die Präsentation des Reiseführers. Touristen-Hotspots und Mainstream-Routen sucht man darin vergebens, vielmehr kam es der Autorin, die bis zu ihrem 14. Lebensjahr in Schweden lebte, darauf an, das Außergewöhnliche hervorzuholen und dem Leser trendige Cafés, Bars, Hotels zu zeigen.

Wer blättert, meint in einem Bildband zu schmökern, so sehr ist die Fotografie im Fokus, manche Seiten kommen gar ohne Worte aus. „Amsterdam ist eine riesige Inspirationsquelle“, fasste Niewiadomski ihre Begeisterung zusammen.