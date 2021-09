Sie gewann bei „Beauty & The Nerd“ : Düsseldorfer Beauty siegt im TV

Sie gewann bei „Beauty & The Nerd“

Die Düsseldorferin Cecilia machte mit bei „Beauty & The Nerd“. Foto: Prosieben

Düsseldorf Das Publikum mag solche Sendungen ganz offenbar. Immerhin ging jetzt schin die dritte Staffel von „Beauty & The Nerd“ über die Bühne. Und Düsseldorferin Cecilia gewann.

Die dritte Staffel der Prosieben-Sendung „Beauty & The Nerd“ ist vorbei, und die Düsseldorferin Cecilia holte sich den Sieg. Mit Markus wird die 25-Jährige nun – zumindest kurzzeitig – in die Reality-TV-Geschichte eingehen, freuen darf sich das Paar außerdem über ein Preisgeld in Höhe von 50.000 Euro.