Zeichen : Zebra lädt zu pinkem Event

Düsseldorf Zum internationalen „Breast Awareness“-Moat sind Besucher für den guten Zweck zu einer Veranstaltung in das Steigenberger Parkhotel an der Kö eingeladen.

(semi) Zu einem besonderen Event lädt Ingrid Resch, Vorsitzende des Zentrums für Brustgesundheit und Brustkrebsangelegenheiten (zebra). Anlässlich des Brustkrebsmonats wird es am Mittwoch, 23. Oktober, ab 16 Uhr im Steigenberger Parkhotel an der Königsallee pink — denn das ist die Symbolfarbe für das Engagement gegen die Krankheit. Und so wird zum „Cocktail in Pink“ der Saal in der Farbe strahlen, und auch die Getränke werden eben pink sein. Dazu wird es eine Tombola geben, bei der es ein Abendkleid von Rita Lagune im Wert von 2250 Euro zu gewinnen gibt. „Wir möchten daran erinnern, dass Brustkrebs in den westlichen Staaten die häufigste Krebserkrankung bei Frauen ist, fast jede beziehungsweise jeder von uns hat in seinem Umfeld eine Frau, die an Brustkrebs erkrankt ist oder war“, sagt Resch.