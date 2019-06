Wiener Inszenierung von Düsseldorfern : Düsseldorfer Theaterleute feiern großen Erfolg in Wien

Düsseldorf Diese jungen Männer zogen aus, um ein weltberühmtes Stück von Goethe zu inszenieren: Die Leiden des jungen Werther. Das taten sie in Wien so erfolgreich, dass es dort schon viel Lob gibt für Calle Fuhr, Alexander Wanat und Kai Krösche.

Geplant war es wohl nicht, es hat sich einfach so ergeben, es passte halt – womöglich hat allerdings die Düsseldorf-Sympathie ein bisschen mitgewirkt. Jedenfalls haben drei Düsseldorfer Theaterleute am Volkstheater in Wien jetzt den berühmten Goethe-Briefroman „Die Leiden des jungen Werther“ auf die Bühne gebracht, und das Publikum in dem eher kleinen Keller-Theater ist angetan, wie das Trio die berühmte Dreiecks-Liebesgeschichte interpretiert hat.