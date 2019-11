Düsseldorfer Tafel : Ein Jubiläum, aber keine Feier

Düsseldorf Seit 25 Jahren gibt es die Düsseldorfer Tafel. Für die Organisation, die am liebsten überflüssig wäre, ist das jedoch kein Grund zum Jubeln.

Die Nachricht kam gerade richtig. „Ich bin mit der IDR im Gespräch und zuversichtlich, dass die Obdachlosigkeit der Düsseldorfer Tafel vermieden wird“, sagte Oberbürgermeister Thomas Geisel auf der Feierstunde im Theater an der Kö anlässlich des 25-jährigen Bestehens der Tafel. Die Organisation muss voraussichtlich Ende 2020 aus ihren bisherigen Räumen an der Völklinger Straße ausziehen, weil der Gebäudekomplex abgerissen wird. „Ich befürchte nur, dass die neuen Gebäude am Großmarkt dann noch nicht fertig sind“, meinte die Vorsitzende der Düsseldorfer Tafel, Heike Vongehr. „Dann bräuchten wir eine Zwischenlösung. Aber wir finden nichts.“