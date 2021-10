Düsseldorfer Hengst in Paris : Torquator Tasso gewinnt wichtiges Galopprennen

Düsseldorfer Hengst in Paris

Düsseldorf Peter Michael Endres ist Präsident des Düsseldorfer Reiter- und Rennvereins. Er besitzt mit Torquator Tasso aber auch ein Pferd, das Geschichte schrieb bei einem Rennen in Paris.

Einen Sieg von historischer Tragweite kann der Präsident des Düsseldorfer Reiter- und Rennvereins, Peter Michael Endres, für sich verbuchen. Sein Pferd Torquator Tasso gewann am Sonntag das wichtigste Galopprennen der Welt, wie eine Sprecherin mitteilt.

Der vierjährige Hengst startete in Paris als größter Außenseiter. Jockey René Piechulek ritt das Tier zum Sieg des mit fünf Millionen Euro dotierten Qatar Prix de l’Arc de Triomphe. In dem Gruppe-I-Rennen über 2400 Meter stach der Hengst die Mitfavoriten Tarnawa und Hurricane Lane aus.

