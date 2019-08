Düsseldorfer Jonges : Ina Scharrenbach plaudert über Heimat

Düsseldorf Die Jonges haben die NRW-Heimatministerin Ina Schnarrenbach zu einem Vortrag eingeladen. Dabei hat die CDU-Politikerin erzählt, warum Heimat wichtig ist und was die größte Bedrohung für Tradition und Werte sei.

Wer sollte sich besser mit dem Thema Heimat auskennen als die NRW-Heimatministerin Ina Scharrenbach ? Das dachte sich auch Jonges-Baas Wolfgang Rolshoven und lud die CDU-Politikerin am Mittwochabend zu einem Vortrag in den Henkel-Saal. Zu den Zuschauern zählten unter anderem der Düsseldorfer Gesundheitsdezernent Andreas Meyer-Falcke , Bürgermeister Wolfgang Scheffler und der Landtagsabgeordnete Stefan Engstfeld (beide Grüne).

Mit ihrer Rede wollte die Ministerin vor allem eine Botschaft vermitteln: „Heimat ist ein urpositiver Begriff.“ Heimat sei etwas, das jeder in sich trage und Menschen verbinde. Entsprechend würdigte sie das Engagement der Jonges zur Bewahrung von Traditionen und Werten in Düsseldorf. In der Zuwanderung sehe sie dagegen keine Bedrohung. Wenn Traditionen und Werte verloren gingen, „dann schaffen wir das selbst“. Deshalb sei es wichtig, dass Traditionen wie beispielsweise das Martinsfest von Schulen und Kindergärten gepflegt würden.