Düsseldorfs Weg zur Klimaneutralität Eine PV-Anlage und LED-Leuchten für den Hauptbetriebshof

Die Leiterin des Amtes für Gebäudemanagement, Doreen Kerler, sagte: „Unser Fokus liegt bei der Optimierung der Gebäude.“ Der Hauptbetriebshof erreiche mit der PV-Anlage eine Autarkiequote – also einen Grad der Selbstversorgung – von 41 Prozent. Der Restbedarf werde mit Ökostrom gestillt. Damit der produzierte Strom effizient eingesetzt werden kann, sei zudem ein Batteriespeicher installiert worden. Mit intelligenten Computerprogrammen werde der Strom über den Betriebshof verteilt. „So können 80 Prozent der erzeugten Energie direkt am Standort verbraucht werden“, so die Stadt. Die restliche Energie ließe sich – zumindest rechnerisch – einspeisen in andere städtische Einrichtungen.