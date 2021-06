Eine Düsseldorfer Zunft kümmert sich um Kinder : Die Handwerksbäcker sammeln alte Handys

Düsseldorf In 125 Düsseldorfer Bäckereien sind Sammelboxen aufgestellt. Das Geld kommt Kindern zugute. Fast alle Düsseldorfer Handwerksbäcker machen mit.

Es ist nicht das erste Mal, dass die Düsseldorfer Handwerksbäcker mit der Kinderhilfsorganisation It’s for Kids zusammenarbeiten. Aber dieses Mal soll es besonders effektiv sein: Mit dem Einsammeln alter oder ungebrauchter Handys hoffen die Bäcker innerhalb von etwa sechs Wochen auf eine Summe von 30.000 Euro. 17 Handwerksbäcker gibt es in der Stadt, 80 Prozent von ihnen machen nach Angaben von Thomas Puppe mit. „Das macht gut 125 Bäckereien. In jeder von ihnen steht ab sofort ein Karton, in den die Mobilfunkgeräte wandern sollen.“