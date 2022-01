Coole Salat-Variationen : Bowl-Expertin kocht mit Björn Freitag

Jackie Hingsen in der Sendung von Björn Freitag. Foto: CaliEats

Düsseldorf Die Idee zu Cali Eats kam Jackie Hingsen bei einer Geschäftsreise in Los Angeles. Mit Kollegen wollte sie in der kurzen Mittagspause einen Salat essen, viel Zeit hatte sie nicht. Und trotzdem ging es rasch. Das gibt es schon länger in Düsseldorf – und Jackie nun im TV.

Doch die Gastronomin bemüht sich nach Kräften, das Geschäft in Schwung zu halten. Im Oktober lud sie der TV-Koch Björn Freitag als Expertin für Bowls (Schüssel-Gerichte mit verschiedenen Zutaten) zu einer Aufzeichnung seiner Sendung „Die Vorkoster“ ein. Dazu ging es für Hingsen von Düsseldorf nach Bochum, um zwei ihrer Lieblingsrezepte vorzustellen.

Hingsen ist halb Deutsche, halb Amerikanerin, hat viele Jahre lang in Kalifornien gelebt und wollte ein Stück Heimat in der Landeshauptstadt. In ihrem Lokal Cali Eats gibt es vor allem Salate, „die mehr haben als eine Tomate und ein paar Gurken“. Die Idee zu dem Konzept kam ihr bei einer Geschäftsreise in Los Angeles. Mit Kollegen wollte sie in der kurzen Mittagspause rasch einen Salat essen, in wenigen Minuten war der da. Das wollte sie auch nach Düsseldorf bringen.

Die Koch-Sendung ist am Montag um 20.15 Uhr im WDR zu sehen, wer nicht so lange warten will, kann sich den Auftritt der Düsseldorfer Gastronomin schon in der Mediathek des Senders ansehen.

(bpa)