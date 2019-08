Brauerei in Düsseldorf : Düsseldorfer Abend mit Altbier in Tokio

Düsseldorf Eine Airline flog 850 Liter Schlüssel-Alt von der Landeshauptstadt nach Tokio. Anlass ist ein Düsseldorfer Abend Anfang September.

Am 5. September findet auf Einladung von Düsseldorfs Oberbürgermeister Thomas Geisel, Christoph Dammermann, Staatssekretär im Wirtschaftsministerium, und Messechef Werner Dornscheidt der traditionelle „Düsseldorf Abend“ im Hotel New Otani in Tokio statt. Die Hausbrauerei Zum Schlüssel, die sich in der Altstadt an der Bolkerstraße befindet, sponsert den Empfang erneut und ist mit ihrem Altbier vor Ort.