Düsseldorf

Die Kohle sitzt nicht mehr so locker bei der Sparkasse. Denn sie will mehrere Hundert Stellen abbauen. Um vier Millionen Euro Miete pro Jahr zu sparen, wird auch die schmucke Niederlassung an der Königsallee 56 geschlossen. Die Niederlassung ist nicht die einzige Sparmaßnahme der Bank. Bis 2020 soll der Verwaltungssitz in Heerdt in der Nähe des Albertussees geschlossen werden. Buhrufe für die Sparkasse, an dessen Spitze Vorstandsvorsitzende Karin-Brigitte Göbel steht. Und keine IIIII