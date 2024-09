Zweite Bunte BMW-Night Party-Abend in der Kunst-Sammlung Philara

Strahlend zeigten sich Moderatorin Jana Azizi und ihr Mann Johann Ackermann, ehemaliger Triathlet, auf dem roten Teppich. Eigentlich lebt das Paar seit ein paar Wochen auf Mallorca. Doch gearbeitet wird weiterhin meist im Rheinland, „was dank der guten Flugverbindungen kein Problem ist“, sagte die 35-Jährige. Einen ersten offiziellen Auftritt nach dem Tod ihres Mannes Mario hatte Ute Ohoven. Die in ganz in Rot-Schwarz gekleidete Society- und Charitylady erschien in Begleitung von Designer Steffen Schraut und betonte: „Ich lebe wieder“.