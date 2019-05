Freundschaftspflege in Düsseldorf : Zwei Meister treffen sich zum Videodreh

Düsseldorf es scheint der beginn einer großen Freundschaft zu sein: Wladimir Klitschko schätzt Leon Löwentraut, beide trafen sich in Löwentrauts Atelier und drehten ein Video.

„Wir sind gut befreundet, und wir haben viel vor“, sagt Löwentraut, der auch schon öfter beruflich in Russland zu Besuch war. Wladimir Klitschko meint: „Ich finde es sehr spannend, zu sehen, wie Leon das alles hinbekommt mit so einem Kunststück, wie er so was kreiert.“ Das Video mit den beiden Meistern ihres jeweiligen Faches gibt es auch online unter der Adresse www.rp-online.de/duesseldorf.