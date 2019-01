Verlosung: Zehn Prinzenpaare feiern im Schlüssel

Düsseldorf Eine ausgelassene Party im Bauhaus Zum Schlüssel erwartet die Gewinner dieser Verlosung am 14. Januar.

(bpa) Die Hochzeit des Karnevals ist nicht fern, und langsam nimmt das närrische Treiben an Fahrt auf: Am 14. Januar (Montag) ab 17.11 Uhr findet wieder der legendäre Prinzenempfang in der Haus-Brauerei „Zum Schlüssel” in der Düsseldorfer Altstadt statt. Seit 51 Jahren ist das eine der beliebtesten Veranstaltungen in der Karnevalszeit. Bekannt und beliebt ist dieser Prinzenempfang unter anderem auch deswegen, weil immerhin zehn namhafte Prinzenpaare aus der Region Düsseldorf und natürlich auch das amtierende Prinzenpaar Martin Meyer und Sabine Ilbertz der Landeshauptstadt zu Gast sind. Dazu gibt es ein abwechslungsreiches Programm mit vielen Bands. Zu dem Empfang lädt Gastgeber Karl-Heinz Gatzweiler ein, der von Ex-Prinz Carsten Franke moderiert wird.