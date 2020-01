Fünf Lieblingsorte in Düsseldorf : Wo Günther Pannenbecker Zigarre raucht

Düsseldorf Nachdem Günther Pannenbecker im vergangenen Jahr in den Schützen-Ruhestand ging, hat er jetzt mehr Zeit, Stadt und Leben zu genießen. Uns hat er verraten, wo er das am liebsten tut.

Reitallee All die Jahre kam er angeritten und hatte für einen kurzen Moment die Reitallee ganz für sich allein. Vom Hofgarten kommend sei der Blick auf Schloss Jägerhof einmalig. Und wenn er dann zu seinen Schützen zurückgaloppierte, „war das immer ein wunderschöner Anblick“ auf den Jrönen Jong, und es sei einfach einmalig, an den vier schnurgeraden Baumreihen der Reitallee entlang zu reiten. Oder auch spazieren zu gehen. „Da genieße ich jedes Mal wieder die schöne Aussicht“, meint der Oberst, und im Sommer sei die Allee wunderbar Schatten spendend.

Rheinwiese in Oberkassel Wenn er an die Rheinwiese denkt, dann werden Erinnerungen aus seiner Jugendzeit wach, schließlich ist Pannenbecker in Oberkassel aufgewachsen. Dort ließ er – wie es die Kinder und Jugendlichen tun – im Herbst seinen Drachen steigen. Als kleiner Junge liebte er es, den Abhang nach unten zu rasen. Und heute nur selten: „Im Winter fuhren wir mit unseren Schlitten den Abhang runter.“ Die Rheinwiesen gehen für Pannenbecker bis zum Niederkasseler Damm. Dort war er auch oft auf dem Minigolf-Platz, „und das könnte ich demnächst mal wieder in Angriff nehmen.“ Selbstverständlich ist für ihn im Juli der Platz zwischen Rheinknie- und Oberkasseler Brücke täglich ein Ziel, wenn die Größte Kirmes am Rhein steigt. Und er freut sich schon, im nächsten Jahr ganz ohne Stress die Kirmes zu besuchen, weil er ja nicht mehr im Offiziersdienst sei.