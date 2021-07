Düsseldorfer Top-Werke blieben verschont : Wertvolle Kunst konnte in letzter Sekunde gerettet werden

In der Galerie Sies & Höke gab es einen Wassereinbruch. Die kostbare Kunst konnte aber gerettet werden. Foto: Brigitte Pavetic

Düsseldorf Der Anruf kam am frühen Morgen, die Feuerwehr reagierte sofort. In der Carlstadt stand eine Galerie unter Wasser, und die Angst war groß, dass die Kunst für immer ruinierte sein könnte.

Düsseldorf ist bekanntermaßen eine angesehene Kunstmetropole. Dutzende von namhaften Galerien verteilen sich über das ganze Stadtgebiet. Eine Top-Adresse für Kunstfreunde ist die Postraße in der Carlstadt. Die Galeristen hier haben wie viele andere Menschen in der Stadt bange Stunden hinter sich, denn mit dem Unwetter kam für sie die Angst um ihre kostbaren Werke.

In besondere Mitleidenschaft gezogen wurde in der Nacht zu Mittwoch die Galerie Sies & Höke. Offenbar um Sekunden ging es um etwa fünf Uhr morgens, als die Feuerwehr nach eigenen Angaben anrückte. Das Unwetter hatte bedrohlich gewütet an dieser Stelle und in dem Haus fast in Rufnähe zum Carlsplatz.

Mit einem Wassereinbruch in den Kellerräumen mussten die Galeristen kämpfen. Kostbare Kunst in Millionenhöhe war in Gefahr. Nach fast vier Stunden konnten die Einsatzkräfte aber Entwarnung geben, da hatten sie den Keller vom Wasser befreit. „Die Feuerwehr konnte gerade noch rechtzeitig kommen“, sagt Alexander Sies erleichtert, „es war sehr knapp.“

Fotografien des weltberühmten Künstlers Sigmar Polke sind aktuell in den Galerieräumen von Sies & Höke ausgestellt. Die Galerie Clara Maria Sels, die an Sies & Höke angrenzt, blieb vom Unwetter verschont. Beinahe schicksalhaft: Während es in der Düssel zu einem historischen Hochwasser kommt, zeigen die Kunstexperten in diesem Hause aktuell Arbeit von Ira Vinokurova. Der Titel: „The River Knows – Die Düssel“.