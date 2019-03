Galerie-Party: Weltstar Julian Schnabel kommt wieder zu Geuer

Düsseldorf Der Star-Künstler Julian Schnabel entwickelt immer engere Bande zur Landeshauptstadt – dank Galerist Dirk Geuer.

Es ist viel passiert seit seinen letzten Besuchen in Düsseldorf. Model-Mama Heidi Klum war mit seinem Sohn Vito permanent in der internationalen Presse – bekanntermaßen hat sie nun eine neue Liebe. Ohne großes Aufhebens saß der New Yorker Star-Künstler Julian Schnabel das Techtelmechtel aus, und zur Freude seines Galeristen Dirk Geuer kommt der Maler und Filmregisseur nun wieder in die Landeshauptstadt. Geuer, der auch „Bubicasso“ Leon Löwentraut unter Vertrag hat, begrüßt Schnabel am 10. April. Mit dabei ist auch der junge Künstler Denis Adushkin.