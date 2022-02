Relaxen in Düsseldorf-Unterbach : Wellness-Spa am Elbsee sieht sich wieder im Aufwind

Am 20. Februar 2017 öffnete das Vabali Spa Düsseldorf. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Düsseldorf Die Wellness-Oase am Elbsee in Düsseldorf-Unterbach feiert Geburtstag: Vor fünf Jahren ging das Vabali Spa an den Start. Nach der Corona-Krise geht es auch hier wieder bergauf.

(bpa) Mehr als eine Million Gäste haben das Vabali Spa seit der Eröffnung am 20. Februar 2017 besucht. Zum fünften Geburtstag kündigt das Wellness-Spa am Elbsee zahlreiche Aktionen wie zum Beispiel „Geburtstagsaufgüsse“ an. 180 Mitarbeitende kümmern sich derzeit um die Gäste, wie ein Sprecher mitteilt. Personal wird noch gesucht.

2019 kamen mehr als 280.000 Gäste in den Spa am Elbsee. In den Corona-Jahren 2020 und 2021 haben sich die Gästezahlen im Groben halbiert, da das Spa aufgrund der pandemischen Lage mehrere Monate geschlossen war.

„Da wir aber schon vor der Pandemie gut gewirtschaftet haben, sind wir aus der Krise mit einem blauen Auge rausgekommen und konnten glücklicherweise mit allen Mitarbeitern über diese Zeit hinaus weiter zusammenarbeiten“, sagt Geschäftsführer Sönke Schacht. Mittlerweile würden sich die Zahlen wieder zu einem erfreulichen Niveau erhöhen.

Das Vabali Spa verfügt über zehn Saunen, zwei Dampfbäder, ein Laconium (trockene Sauna), zwei Pools, zahlreiche Ruheräume, ein Kaminzimmer auf 20.000 Quadratmetern sowie Massagen. Darüber hinaus gibt es jeden zweiten Samstag im Monats die „vabali vibes“, also Live-Musik. Donnerstags stehen unter anderem Progressive Muskelentspannung und Autogenes Training auf dem Programm. Info www.vabali-duesseldorf.de

(bpa)