Beautyevent in Düsseldorf : Wellness-Auszeit im Steigenberger Parkhotel

Düsseldorf Das Steigenberger Parkhotel wurde kürzlich zur Wellnessoase, wo sich Frauen von Massagen bis zum Make-up verschiedensten Behandlungen unterziehen konnten.

So boten die Mitarbeiter aus dem Vabali-Spa am Elbsee mit ihrem Angebot an Kurz-Massagen eine schnelle Möglichkeit zur Entspannung. Die aktuellen Schminktipps für ein leichtes Sommer-Make-up demonstrierte die junge „Face-Artistin“ Luca Liebler, die sich vor einem Jahr mit ihrem Studio in Düsseldorf niedergelassen hat. Steffi Kluth-Franzen-Kluth präsentierte eine Kollektion an Gläsern und goldenen Bechern. Die Unternehmerin und eine der erfolgreichsten internationalen Stylistinnen, Laila Hamidi, stellte nach eigenen Angaben eine Weltneuheit – einen Pinsel mit verschiedenen Bürsten – vor.