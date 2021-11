Düsseldorfer Schausteller ohne Personalsorgen : Weihnachtsdorf und Alm sind kurz vor dem Start

Düsseldorf Der Schausteller Oscar Bruch hat harte Zeiten hinter sich. Die Lockdowns liegen hinter ihm, und er will nach vorne blicken. Personalnot hat er nicht, dafür hätte er im Vorfeld auch genug getan.

Mit Blick auf die besinnliche Zeit wird der Schausteller Oscar Bruch noch einmal richtig umtriebig: Bald ist das Weihnachtsdörfchen rund um sein Riesenrad am Burgplatz aufgebaut, vom 19. November an ist es geöffnet. Für seine Alm-Terrasse auf dem Corneliusplatz, zu der auch die Eisbahn gehört, hat er 500.000 Euro in die Hand genommen. „Ich freue mich, dass es weitergeht. Ich schaue nach vorne“, meint der Schausteller, dessen Branche – wie viele andere Bereiche auch – extrem unter den Lockdowns gelitten hat. Wenn alles gut läuft, dann könnte er in diesem Jahr 70 Prozent seines Umsatzes von 2019 machen, wie er erklärt. „Es ist ja so, dass bei weitem immer noch nicht so viele auf die Eisbahn dürfen und auch in den Riesenrad-Gondeln nach wie vor strenge Regeln herrschen.“